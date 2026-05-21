В Хабаровском крае мужчина хранил дома сотни контейнеров с чёрной икрой

В Хабаровском крае суд вынес приговор 51-летнему жителю посёлка Чныррах по уголовному делу о незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в сентябре прошлого года сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Николаевскому району совместно с коллегами из регионального управления ФСБ задержали мужчину во время оперативных мероприятий.
Во время обыска в квартире правоохранители обнаружили и изъяли 319 полимерных контейнеров объёмом по 0,5 литра каждый с икрой осетровых рыб.
Сам обвиняемый утверждал, что нашёл контейнеры на берегу Амура и собирался вернуть деликатес законным владельцам. Однако в ходе следствия эта версия подтверждения не получила.
Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 258.1 УК РФ — «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами».
Суд признал жителя Николаевского района виновным и назначил ему наказание в виде одного года и четырёх месяцев принудительных работ с удержанием 20 процентов заработка в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.