Винную ярмарку проведут в Ростове-на-Дону

С 22 по 24 мая в Ростове‑на‑Дону пройдёт федеральный эногастрономический проект Роскачества «Винная ярмарка России». Об этом сообщили в администрации города.
Площадкой проведения мероприятия станет парк имени Октябрьской Революции, где будут представлены вина со всех регионов страны.
В рамках ярмарки запланирована насыщенная программа для посетителей: дегустации вин от российских производителей, мастер‑классы от сомелье и виноделов, лекции экспертов о культуре потребления и производстве вина, гастрономический рынок с фермерскими продуктами и ремесленными изделиями.
Мероприятие призвано популяризировать отечественное виноделие и гастрономическое наследие России.