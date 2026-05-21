В Хабаровский край дополнительно направят 30 десантников-пожарных федрезерва

Федеральное агентство лесного хозяйство направит в Хабаровский край ещё 30 десантников-пожарных федерального резерва. В регионе в рамках мер экстренного реагирования уже задействовано 34 специалиста Федеральной Авиалесоохраны, сообщает п ресс-служба Рослесхоза.
«Помощь Хабаровскому краю в ликвидации возгораний оказывают 34 работника ФБУ “Авиалесоохрана”. В связи с погодными условиями и особенностями ландшафта, затрудняющими тушение лесных пожаров, принято решение дополнительно направить в регион еще 30 десантников-пожарных федерального резерва», — отметил на заседании КЧСиПБ ведомства замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский.
По данным на 08.00 21 мая в Хабаровском крае зарегистрировано 16 лесных пожаров на площади 11,262 тыс. га. Из них локализовано 1 возгорание на площади 2,5 тыс. га. Для тушения лесных пожаров в регионе привлечено 220человек, 34 единицы спецтехники, и 5 воздушных судна.
Напомним, на территории Хабаровского края действует особый противопожарный режим. Также, в двух муниципальных округах региона введен режим чрезвычайной ситуации. Рослесхоз рекомендовал Хабаровскому краю рассмотреть вопрос о введении режима ЧС регионального характера. Кроме того, сохраняются критерии введения режима ЧС межрегионального характера на территории Амурской области и Хабаровского края.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае продолжают борьбу с лесными пожарами, в том числе привлекая федеральные ресурсы. За прошедшую неделю в 10 муниципальных образованиях удалось ликвидировать 43 пожара из 47, ещё 4 остаются в работе. На фоне напряжённой обстановки губернатор Дмитрий Демешин в очередной раз принял доклады оперативных служб и потребовал от всех профильных структур максимально оперативной и слаженной работы на местах.