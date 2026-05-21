Синоптик предупредил о ливнях, граде и сильном ветре на юге России

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что на юге европейской территории страны в ближайшие дни сохранится крайне неустойчивая погода. Ожидаются сильные ливневые дожди, грозы, град и порывы ветра до 23−25 метров в секунду, а в горных районах — лавинная опасность.
По словам синоптика, интенсивность осадков и ветра временами может ослабевать, но в целом ситуация остаётся активной. 21 мая сильные дожди с грозами ожидаются в Крыму. В Луганской Народной Республике — ливни, грозы, град и ветер до 23 м/с. В Кабардино-Балкарии на высотах выше двух тысяч метров возможно сход лавин.
«В Северной Осетии и Дагестане прогнозируется сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20−25 м/с. Аналогичная ситуация складывается в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Карачаево-Черкесии и Ингушетии», — сообщили в Гидрометцентре.
Жителям и гостям региона рекомендуется следить за экстренными предупреждениями, избегать нахождения под деревьями и рекламными конструкциями, а в горах воздержаться от выходов на маршруты.
