На открытии обновленного пункта ППС в Омске показали автозак

В Омске после ремонта открылся обновленный пункт 3-го батальона полка патрульно-постовой службы полиции. Мэр города Сергей Шелест вместе с начальником УМВД России по Омской области Вадимом Болотовым поздравили сотрудников с новосельем. Как отметил градоначальник, батальон остался на прежнем месте, но теперь работает в новых стенах — после качественного ремонта, с удобными рабочими местами, современным оборудованием и благоустроенной территорией.
В ходе мероприятия гостям также продемонстрировали новый служебный автомобиль для перевозки задержанных — так называемый автозак. Техника поступила на вооружение подразделения.
По словам Шелеста, обновление должно помочь одному из самых многочисленных и боеспособных подразделений эффективнее обеспечивать порядок в Октябрьском округе и на общегородских мероприятиях. Только в этом году сотрудники ППС приняли участие в раскрытии более 50 преступлений — в основном краж и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Полицейские составили около 500 протоколов об административных нарушениях и более тысячи раз выезжали по обращениям граждан в дежурную часть.