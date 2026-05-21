Полотенца по цене лука: в Красноярске двоих мужчин будут судить за кражу из гипермаркета

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в краже из гипермаркета.
По данным полиции, в апреле прошлого года приятели зашли в магазин и решили купить махровые полотенца по цене овощей. Сначала один из них взвесил репчатый лук на 20 рублей, после чего мужчины приклеили этикетку к полотенцам и дважды просканировали штрих-код на кассе самообслуживания.
В результате вместо 1,9 тыс. рублей за два полотенца они заплатили 40 рублей.
После первой попытки мужчины решили повторить схему в тот же день. Они снова пришли в гипермаркет, взяли уже три полотенца и направились к овощному отделу. На этот раз они взвесили картофель на 33 рубля, а на кассе оплатили три полотенца как овощи — за 99 рублей.
Покинуть магазин им не удалось. На выходе мужчин остановили сотрудники охраны и передали полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье о краже. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Расследование завершено. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в краевом МВД.