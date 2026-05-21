В Омской области выписали шестерых детей после отравления газом

Ещё четверо несовершеннолетних остаются под наблюдением врачей.

Источник: Om1 Омск

В Омской области из больницы выписали шестерых детей, которых повторно госпитализировали на дообследование после утечки газа в Таре. В стационаре продолжают находиться ещё четверо несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«По информации Областной детской клинической больницы, в настоящее время на дообследовании в детском стационаре продолжают находиться четыре ребёнка из Тары. Остальные выписаны домой», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас состояние четырёх оставшихся в больнице детей контролируют медики. Детали их самочувствия в Минздраве не уточнили.

Инцидент произошёл 6 мая в городе Тара Омской области. После утечки газа дети были госпитализированы, позднее часть из них направили на повторное обследование.

Ранее сообщалось, что утром 6 мая ребята, находившиеся в кабинете информатики, почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью с жалобами на головокружение. Инцидент произошёл во время проведения пусконаладочных работ на газопроводе рядом с учебным заведением. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту отравления школьников.