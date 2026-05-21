В Омске юниоры «Авангарда» стали чемпионами ЮХЛ, разгромно победив в финале

В Омске завершился финальный этап первенства ЮХЛ. Его игры проходили в Академии «Авангард» и в Детском хоккейном центре «Авангард» с 11 по 20 мая. В финале омские «Ястребы»-U18 обыграли «Атлант» со счетом 5:0.
Голы у наших юниоров забивали Павел Денисов, Игнатий Шумилин, Кирилл Тепляков, Богдан Косенко и Марк Кирсанов.
"Огромное спасибо тренерам за работу, настрой и веру в парней. Спасибо болельщикам за невероятную поддержку. Мы видели, как вы радовались и переживали за команду.
И, конечно, самые главные слова — игрокам: вы красавцы! Вы доказали, что достойны быть первыми. Мы вами гордимся! «— написала пресс-служба “Авангарда” на сайте клуба и в соцсетях.
Кроме того, команда наших игроков до 16 лет выиграла свой финал первенства России со счетом 5:3.
