Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бесплатно и без записи: жителям Калининградской области предложили проверить здоровье в выходной, если в будни не до врачей

Ближайшая профилактическая акция пройдёт 23 мая.

Источник: Клопс.ru

В субботу, 23 мая, жители Калининградской области смогут пройти бесплатную диспансеризацию в любой городской поликлинике. Об этом пишут в телеграм-канале регионального минздрава.

На акции «Здоровье выходного дня» жители смогут пройти обследования для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний. Медики также уделят внимание репродуктивному здоровью. Для посетителей подготовили осмотры, лекции, профилактические беседы и консультации специалистов.

«Мы ставим перед собой задачу увеличить охват населения профилактикой, поскольку забота о здоровье и раннее выявление заболеваний — залог активного долголетия, — подчеркнул глава регионального минздрава Сергей Дмитриев. — Особенно хотим акцентировать на этом внимание работающего населения, тех, кому не всегда удобно приходить в поликлинику в будние дни».

В этом году «Здоровье выходного дня» будут проводить по субботам раз в месяц. Следующие даты — 20 июня, 11 июля, 15 августа, 19 сентября, 10 октября, 14 ноября и 12 декабря. Профилактический осмотр и диспансеризация бесплатны. В Калининграде провериться можно в любой поликлинике независимо от места прикрепления, а в медучреждениях области, включая фельдшерско-акушерские пункты, — по их рабочему расписанию.

Исследование показало, что каждый второй россиянин регулярно проходит чекапы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше