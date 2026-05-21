Школьники Красноярска познакомились с профессиями на «ПРО-фестивале 2026»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе на площади имени Я. Свердлова прошел профориентационный фестиваль «ПРО-фестиваль 2026», где школьники смогли познакомиться с профессиями и образовательными возможностями.
В мероприятии приняли участие 17 техникумов Красноярска и Дивногорска, вузы, молодежные центры и потенциальные работодатели.
Одной из самых популярных площадок стала демонстрация спецтехники — дорожного пылесоса и комбинированной машины для уборки улиц, где школьники могли попробовать себя в роли водителя. Также интерес вызвали симуляторы управления дронами, представленные Дивногорским техникумом лесных технологий, который впервые участвовал в фестивале и презентовал новое направление подготовки — оператора беспилотных летательных аппаратов.
Завершилось мероприятие награждением школьников, которые посетили наибольшее количество площадок и проявили активность в профориентационных активностях.