Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники Красноярска познакомились с профессиями на «ПРО-фестивале 2026»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе на площади имени Я. Свердлова прошел профориентационный фестиваль «ПРО-фестиваль 2026», где школьники смогли познакомиться с профессиями и образовательными возможностями.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе на площади имени Я. Свердлова прошел профориентационный фестиваль «ПРО-фестиваль 2026», где школьники смогли познакомиться с профессиями и образовательными возможностями.

В мероприятии приняли участие 17 техникумов Красноярска и Дивногорска, вузы, молодежные центры и потенциальные работодатели.

Одной из самых популярных площадок стала демонстрация спецтехники — дорожного пылесоса и комбинированной машины для уборки улиц, где школьники могли попробовать себя в роли водителя. Также интерес вызвали симуляторы управления дронами, представленные Дивногорским техникумом лесных технологий, который впервые участвовал в фестивале и презентовал новое направление подготовки — оператора беспилотных летательных аппаратов.

Помимо образовательных площадок, для участников работала выставка техники МВД и МЧС, интерактивные симуляторы и творческие зоны с выступлениями коллективов.

Завершилось мероприятие награждением школьников, которые посетили наибольшее количество площадок и проявили активность в профориентационных активностях.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше