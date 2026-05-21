Школьникам Хабаровского края покажут большой Амур, авиазавод и «Амурсталь»

В Хабаровском крае в этом году количество участников программы бесплатных школьных туров увеличили в два раза — в поездки отправятся 400 старшеклассников.
О расширении проекта «Мой край — моя история» сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём МАХ-канале.
«Любовь к Родине начинается с личного знакомства со своим родным краем. Когда ребёнок своими глазами видит величие Амура или мощь авиазавода — он по-настоящему чувствует, в каком прекрасном месте живёт», — отметил глава региона.
В программу включены школьники из всех 19 муниципальных образований края. Ребята посетят Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, увидят учебный центр РЖД, Силинский лес, этноцентр «Сэвэн», Комсомольский-на-Амуре авиационный завод и предприятие «Амурсталь».
По словам губернатора, главная задача проекта — дать детям возможность узнать свой регион независимо от места проживания.
«Наша задача — чтобы каждый ребенок, независимо от того, живет он в Хабаровске или в отдаленном поселке, мог увидеть богатство своей малой родины, почувствовать дух нашего региона», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Программа работает уже четвертый год и полностью финансируется из краевого бюджета. Как отметил губернатор, проект продолжат расширять и дальше.
«Потому что лучшая инвестиция — это счастье в глазах наших детей», — заявил глава региона.