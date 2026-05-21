На Московском шоссе в Самаре высохли кустарники

В Самаре на Московском шоссе высохли кустарники, которые высаживали для создания естественного барьера от пыли и выхлопных газов. Самарцы пожаловались на это в комментариях под одним из постов главы Самары Ивана Носкова ВКонтакте.
«Самарское ДЭУ расконсервировало поливы: газоны вдоль дорог поливают машины, а молодые деревья и кустарники — вручную», — ответил на комментарий представитель министерства транспорта Самарской области.
По данным минтранса, поливочный сезон открыли 6 мая. Газон, кустарники и деревья поливают по мере необходимости, как правило, 1−3 раза в неделю. Но в сильную жару полив проводят каждый день и в усиленном режиме, заверили в минтрансе. Что же произошло с кустарниками на Московском шоссе, в ведомстве не уточнили.