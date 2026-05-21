В Хабаровском крае финансирование проектов ТОС выросло до полумиллиарда рублей

Жители Владивостокской объединились и благоустроили двор при поддержке партийного проекта.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске продолжается реализация регионального партийного проекта «Единой России» «ТОС — в каждый двор». Благодаря ему жители получают финансовую поддержку на благоустройство. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, проект запущен по инициативе регионального отделения партии. Он помогает людям определять приоритеты благоустройства, составлять и подавать документы на грант, а также сопровождает проект.

Один из примеров — улица Владивостокская. Жители домов № 49, 63 и 67 объединились, чтобы навести порядок во дворе. При поддержке депутата городской думы, ветерана специальной военной операции Максима Траханова они отремонтировали внутридворовой проезд с водоотведением и выиграли муниципальный грант на благоустройство дороги и детской площадки.

«Мы по одному проекту сделали дорогу за домом. При нашем участии в рамках проекта составили документацию на грант и одержали победу. Мы постоянно здесь на связи с людьми. Работа не останавливается», — рассказал Максим Траханов.

Депутат Государственной Думы Максим Иванов подчеркнул, что люди — главная движущая сила перемен, а задача власти — поддержать.

«По поручению губернатора Дмитрия Викторовича Демешина в этом году финансирование направления увеличено до полумиллиарда рублей. Это значит, что сотни дворов могут улучшить пространство, где они живут», — отметил Максим Иванов.

Если в 2020 году поддержали 195 проектов, то в 2026-м — уже 703. Начальник отдела развития ТОС министерства внутренней и информационной политики края Ольга Приходько сообщила, что сегодня в крае действуют 2065 ТОС, в которых проживает свыше 320 тысяч человек. Все проекты должны быть реализованы до конца года.

