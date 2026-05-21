Стало известно, какой бытовой прибор чаще всего ломается от удара молнии

Телевизоры, роутеры и модемы чаще всего ломаются при ударе молнии в жило дом. Уточняется, что в 93 процентах случаев удар молнии наносит ущерб именно внутренней части дома. Об этом сообщили в страховой компании «Согласие».
— Чаще всего от этого повреждаются электроприборы и техника. В 52 процентах случаев — телевизоры и чуть реже роутеры и модемы. Это происходит от резкого скачка напряжения или нарушения работы проводки, — рассказали в пресс-службе.
Эксперты добавили, что удар молнии также может спровоцировать пожар. При этом 96 процентов таких случаев приходится на весенне-летний период, что связано с началом сезона гроз, передает РИА Новости.
До этого несколько инцидентов, связанных с попаданием молний в пассажирские самолеты, произошло в районе международного аэропорта Сочи. Около семи часов утра молния поразила один из лайнеров: на корпусе и носовом обтекателе судна остались следы.
18 мая около одного из жилых комплексов на Ростовском шоссе в Краснодаре молния ударила в 45-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.