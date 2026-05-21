В Красноярском крае осудили тренера лагеря, где надругались над подростком

В Красноярском крае суд признал бывшего воспитателя летнего оздоровительного лагеря «Сосновый бор» в Сухобузимском районе виновным в оказании небезопасных услуг детям.
Напомним, в июне 2025 года в лагере подростки совершили в отношении 10-летнего мальчика иные насильственные действия сексуального характера. Следствие усмотрело в произошедшем вину воспитателя (тренера) Дениса Чугаева.
«Установлено, что он не обеспечил безопасное пребывание детей в лагере и нарушил обязанность оперативно извещать администрацию учреждения о каждом происшествии. Вследствие оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, четверо подростков совершили противоправные действия в отношении мальчика. О произошедшем потерпевший сообщил воспитателю, однако он не принял мер к его защите», — рассказали в СК.
Приговором суда по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ фигуранту назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы.
Предыстория:
В Красноярском крае трое подростков надругались над 10-летним мальчиком в летнем лагере Мэрия Красноярска прокомментировала происшествие в детском лагере «Сосновый бор».