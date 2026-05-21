Специалисты сказали, что происходит с количеством урн для мусора в Минске. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
В Threads* один из пользователей высказал мнение, что в столице якобы не хватает урн для мусора:
— Раньше были на каждом углу, буквально перед каждым заведением, перед любым переходом по две. А сейчас возле остановок, а в остальном — очень редко.
В комментариях многие согласились с автором поста. Некоторые предполагали, что число урн в в Минске уменьшилось несколько лет назад.
«Горремавтодор Мингорисполкома» в ответ заявил, что количество урн для мусора в Минске за последние годы не сокращалось. Там уточнили:
«Урны для мусора устанавливаются в местах и количестве, определенных проектно-сметной документацией».
В частности, места установки урн для мусора определяют с учетом пешеходной доступности. В случаях, когда поступают предложения об их дополнительной установке, то вопрос рассматривается в каждом конкретном случае.
Согласно Правилам благоустройства и содержания города, установка урн для мусора предусмотрена на гостевых парковках, в парках и скверах, на входах в административные и общественные здания, у торговых объектов, у объектов общепита, на остановках и так далее.
