Синоптик объяснил расхождения в показаниях термометров

Голубев: если термометр измеряет температуру на солнце, то есть расхождения.

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Домашний термометр измеряет градусы на солнце, а термометр метеостанций показывает температуру в тени из-за его особенности расположения, отсюда и расхождения, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Москвичи в соцсетях выражают недовольство, публикуя фотографии уличных термометров, которые висят за их окном и показывают с 19 мая от плюс 35 до 45 градусов, когда в официальных прогнозах указана максимальная температура плюс 30−32 градуса.

По словам Голубева, такие расхождения в градусах не должны смущать россиян, так как для составления прогнозов существуют специальные стандарты, прописанные в определенных документах по наблюдениям за погодой.

«Например, термометр должен находиться в деревянном продуваемом шкафчике (метеорологическая будка), на высоте 2 метра, защищен полностью от солнечных лучей, с жалюзи для проветривания. Поэтому основная причина расхождений в том, что метеостанции по всему миру измеряют температуру воздуха только в тени, а не на солнце», — объяснил синоптик.

Он добавил, что многие метеорологические станции, у которых есть сайты, с недавних пор стали использовать выражение «температура по ощущению», что является максимально ненаучным.

«Понятие “температура по ощущению” не является научным, а его, увы, используют многие прогностические сайты, включая некоторых синоптиков. Просто стоит понимать, что абсолютно любую погоду каждый человек ощущает по-своему, так как все зависит от множества факторов, например, ветра, влажности и так далее, но научно это никак не обосновано», — отметил Голубев.