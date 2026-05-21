«Кто бы мог подумать?»: Кулецкая раскрыла подробности романа с Биланом

В прошлом у певца Дима Билана и модели Елены Кулецкой был бурный роман, однако паре пришлось разойтись. Позже телеведущая в беседе с журналистами призналась, что все еще поддерживает связь с артистом.
— С Димой мы поддерживаем очень уважительную, очень аккуратную связь. Не ежедневную, разумеется, но на большие события, такие как день рождения, выпуск его нового хита, я всегда получаю приглашение и с удовольствием поддерживаю, — рассказала она.
Кроме того, Кулецкая вспомнила и о крайней встрече с Биланом, которая, по ее словам, прошла очень душевно — модель побывала на праздновании дня рождения исполнителя.
— Зимой праздновал свое двадцатилетие российский журнал, который совместили с днем рождения Димы. Меня пригласили в качестве ведущей мероприятия. Кто бы мог подумать, что все закрутится вот так? И, кстати, мой муж с пониманием к этому относится, — цитирует ее MK.ru.
Певица и телеведущая Ольга Бузова, в свою очередь, впервые прокомментировала поцелуй с артистом Филиппом Киркоровым на концерте у Билана. Она заявила, что такие моменты в жизни помогают ей отвлечься от работы.