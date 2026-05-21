Военнослужащий из Хабаровского края получил две медали за уничтожение дрона и спасение расчёта

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа ефрейтор Павел Цех удостоен медалей «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, ефрейтор Цех проявил высокую надёжность и профессиональную выучку при выполнении задач в условиях огневой угрозы. В составе орудийного расчёта он обеспечивал устойчивую огневую поддержку подразделений, своевременно доставлял боеприпасы к орудию и поддерживал его постоянную боеспособность. Также участвовал в оборудовании инженерных укрытий для личного состава и техники, маскировке огневой позиции.
Во время одного из обстрелов противник применил массированный налёт FPV-дронов. Несмотря на высокую опасность и интенсивный огонь с воздуха, ефрейтор своевременно сменил позицию, надёжно укрыл боеприпасы, а затем метким огнём из штатного стрелкового оружия уничтожил один из атакующих беспилотников. После отражения атаки он без промедления вернулся к обязанностям и продолжил подачу снарядов к орудию.
Благодаря решительности, быстроте реакции и хладнокровию Павла Цеха расчёт сохранил боеспособность, успешно отразил атаку и полностью выполнил боевую задачу.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru