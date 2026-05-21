SpaceX подала заявку на одно из крупнейших IPO в истории

В заявлении компания раскрыла основные финансовые показатели и подтвердила планы вывести бумаги на биржу. Согласно документу, компания SpaceX, официально известная как Space Exploration Technologies Corp., планирует торговаться на бирже NASDAQ под тикером SPCX.
Как отмечает NBC News, в отчетности SpaceX указала, что за три месяца, завершившиеся 31 марта, компания получила чистый убыток в размере $4,3 млрд. Выручка компании в 2025 году составила $18,6 млрд, что на 33% выше показателя годом ранее.
Размер привлечения средств в рамках IPO в документах не раскрывается. При этом, по данным телеканала, размещение может стать крупнейшим в истории и превзойти IPO Saudi Aramco, которая в 2020 году привлекла $29,4 млрд.
По данным телеканала, размещение может пройти уже в июне — после маркетингового периода, в ходе которого компания и ее основатель Илон Маск будут продвигать бумаги среди инвесторов.
Как сообщил ранее Reuters со ссылкой на источники, торги могут начаться 12 июня.
По данным собеседников агентства, роуд-шоу для инвесторов намечено на 4 июня. Ранее Financial Times писала, что размещение могут приурочить ко дню рождения Маска 28 июня и параду планет (сближению Юпитера и Венеры, которое ожидается 8−9 июня).
Bloomberg пишет, что SpaceX уведомила инвесторов о дроблении акций в пропорции 5:1. Источники агентства уточнили, что справедливая стоимость одной акции после этого была снижена с $526 до $105. Ожидается, что дробление пройдет с 18 по 22 мая.
Конфиденциальную заявку на IPO компания подала в начале апреля. SpaceX рассчитывает привлечь до $75 млрд при оценке более чем в $2 трлн, что может сделать размещение крупнейшим в истории.
В апреле Reuters сообщал, что компания планирует выделить рекордную долю акций розничным инвесторам и пригласить 1,5 тыс. из них на июньское мероприятие после роуд-шоу. The Wall Street Journal также писала о сокращениях в компании Маска X на фоне подготовки к возможному IPO SpaceX. В январе Reuters сообщал о переговорах SpaceX и xAI о возможном слиянии перед выходом на биржу.
