Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SpaceX подала заявку на одно из крупнейших IPO в истории

Заявление на IPO, в котором также раскрыты основные финансовые показатели SpaceX, опубликовано в базе Комиссии по ценным бумагам. Ранее говорилось, что компания рассчитывает привлечь до $75 млрд, сделав IPO крупнейшим в истории.

Источник: РБК

Американская аэрокосмическая компания SpaceX подала документы на первичное публичное размещение акций (IPO), следует из регистрационной формы, опубликованной в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В заявлении компания раскрыла основные финансовые показатели и подтвердила планы вывести бумаги на биржу. Согласно документу, компания SpaceX, официально известная как Space Exploration Technologies Corp., планирует торговаться на бирже NASDAQ под тикером SPCX.

Как отмечает NBC News, в отчетности SpaceX указала, что за три месяца, завершившиеся 31 марта, компания получила чистый убыток в размере $4,3 млрд. Выручка компании в 2025 году составила $18,6 млрд, что на 33% выше показателя годом ранее.

Размер привлечения средств в рамках IPO в документах не раскрывается. При этом, по данным телеканала, размещение может стать крупнейшим в истории и превзойти IPO Saudi Aramco, которая в 2020 году привлекла $29,4 млрд.

По данным телеканала, размещение может пройти уже в июне — после маркетингового периода, в ходе которого компания и ее основатель Илон Маск будут продвигать бумаги среди инвесторов.

Как сообщил ранее Reuters со ссылкой на источники, торги могут начаться 12 июня.

По данным собеседников агентства, роуд-шоу для инвесторов намечено на 4 июня. Ранее Financial Times писала, что размещение могут приурочить ко дню рождения Маска 28 июня и параду планет (сближению Юпитера и Венеры, которое ожидается 8−9 июня).

Bloomberg пишет, что SpaceX уведомила инвесторов о дроблении акций в пропорции 5:1. Источники агентства уточнили, что справедливая стоимость одной акции после этого была снижена с $526 до $105. Ожидается, что дробление пройдет с 18 по 22 мая.

Конфиденциальную заявку на IPO компания подала в начале апреля. SpaceX рассчитывает привлечь до $75 млрд при оценке более чем в $2 трлн, что может сделать размещение крупнейшим в истории.

В апреле Reuters сообщал, что компания планирует выделить рекордную долю акций розничным инвесторам и пригласить 1,5 тыс. из них на июньское мероприятие после роуд-шоу. The Wall Street Journal также писала о сокращениях в компании Маска X на фоне подготовки к возможному IPO SpaceX. В январе Reuters сообщал о переговорах SpaceX и xAI о возможном слиянии перед выходом на биржу.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше