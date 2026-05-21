В ФПИ заявили о переходе к гибридным исследованиям с применением ИИ

Хоть искусственный интеллект и позволяет существенно повысить степень автоматизации, тотальная роботизация не всегда является решением, подчеркнул Филиппов. В космической отрасли, а также сферах атомной промышленности и ОПК, считает эксперт, симбиоз человека и технологии зачастую оказывается оптимальным выбором. «Замена человека роботом на штучном производстве часто экономически неоправданна, но человеческий фактор необходимо минимизировать. Главный вызов для нас теперь — не сделать, а масштабировать и внедрить инструменты ИИ в работу специалистов на предприятиях. Именно в этом направлении и будут сосредоточены усилия фонда», — заключил он.