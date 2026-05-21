В ФПИ заявили о переходе к гибридным исследованиям с применением ИИ

В космической отрасли и сферах атомной промышленности и ОПК именно симбиоз работы человека и искусственного интеллекта часто является оптимальным выбором, отметили в фонде.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) планирует сквозное внедрение подходов с использованием искусственного интеллекта во все проекты Фонда при обязательной интерпретации результатов. Об этом ТАСС сообщил руководитель Центра искусственного интеллекта ФПИ Александр Филиппов.

«Для фонда тенденция к полноценному использованию искусственного интеллекта в самых различных исследованиях означает сквозное внедрение ИИ-подходов во все проекты при жестком требовании интерпретируемости моделей: мы должны понимать не только какой результат получен, но и почему. На этом строится культура гибридного исследования, где интуиция ученого и вычислительная мощь алгоритма взаимно усиливают друг друга», — поделился он в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Хоть искусственный интеллект и позволяет существенно повысить степень автоматизации, тотальная роботизация не всегда является решением, подчеркнул Филиппов. В космической отрасли, а также сферах атомной промышленности и ОПК, считает эксперт, симбиоз человека и технологии зачастую оказывается оптимальным выбором. «Замена человека роботом на штучном производстве часто экономически неоправданна, но человеческий фактор необходимо минимизировать. Главный вызов для нас теперь — не сделать, а масштабировать и внедрить инструменты ИИ в работу специалистов на предприятиях. Именно в этом направлении и будут сосредоточены усилия фонда», — заключил он.