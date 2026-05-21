Неизвестный хищник растерзал мужчину рядом со столицей: останки не позволили определить данные жертвы

В Японии неизвестный хищник насмерть растерзал человека недалеко от столицы. Страшная находка была сделана в горах к западу от Токио, где нашли полуобглоданные останки. Об этом сообщает издание Japan Today.
Пол и возраст погибшего пока установить не удалось. Рядом с телом лежали рюкзак и палки для треккинга, а также были обнаружены следы крупного зверя. Останки находились всего в 100 метрах от туристической тропы.
Следователи предполагают, что человека убил медведь. Власти отметили, что местные жители начиная с апреля, несколько раз видели этих хищников рядом с районом, где нашли тело. Однако версия нападения другого животного тоже официально рассматривается.
Еще одна трагедия с животным произошла ранее в Испании. Во время традиционного фестиваля в городе Беас-де-Сегура бык насмерть заколол 30-летнего мужчину. Это произошло на «адской улице», где традиционно проходит забег.