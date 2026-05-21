В Тульской области пропала трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка пропала в рабочем поселке Дубна в Тульской области, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Трехлетняя девочка пропала в рабочем поселке Дубна в Тульской области, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По предварительным данным, ребенок исчез 20 мая. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи вместе с сотрудниками полиции, спасателями и волонтерами занимаются поисками пропавшей. Руководитель следственного управления Владимир Усов взял ход расследования под личный контроль.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», пропавшая девочка имеет рост 98 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Девочка была одета в фиолетовую футболку, зеленые штаны и розовые сандалии. При себе у нее был синий беговел.

Ранее в Самарской области возбудили уголовное дело после исчезновения трехлетней девочки. Она ушла гулять со старшими детьми 13 апреля и не вернулась.

Поисками ребенка занимались полицейские и следователи, на следующий день девочку обнаружили в соседней деревне.

