В Тульской области пропала трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка пропала в рабочем поселке Дубна в Тульской области, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
По предварительным данным, ребенок исчез 20 мая. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи вместе с сотрудниками полиции, спасателями и волонтерами занимаются поисками пропавшей. Руководитель следственного управления Владимир Усов взял ход расследования под личный контроль.
По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», пропавшая девочка имеет рост 98 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Девочка была одета в фиолетовую футболку, зеленые штаны и розовые сандалии. При себе у нее был синий беговел.
Ранее в Самарской области возбудили уголовное дело после исчезновения трехлетней девочки. Она ушла гулять со старшими детьми 13 апреля и не вернулась.
Поисками ребенка занимались полицейские и следователи, на следующий день девочку обнаружили в соседней деревне.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».