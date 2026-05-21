В Воронежской области создают отряд «БАРС»

В Воронежской области стартовал набор в добровольческий отряд Министерства обороны РФ «БАРС». Бойцы будут защищать предприятия критической инфраструктуры региона от украинских беспилотников. Подробно о том, какие требования предъявляются к добровольцам и какие задачи им предстоит выполнять, рассказывает «АиФ-Воронеж».
Теперь у воронежцев есть возможность защищать регион.
Отряды «БАРС» — «Боевой Армейский Резерв Страны» — созданы уже во многих регионах РФ, в том числе в приграничных Курской и Белгородской областях. Как пишет «Ъ-Черноземье» формирование воронежского отряда началось в конце прошлой недели. Бойцов набирают в том числе из сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП).
«Наш регион продолжает ежедневно отражать атаки противника. БПЛА зачастую угрожают не только объектам инфраструктуры, но и социальным учреждениям, жилым домам. Жители Воронежской области в такие моменты ведут себя максимально сознательно, чем помогают нашим бойцам ПВО. Но некоторые обращаются и с просьбами принять непосредственное участие в защите региона. Теперь такая возможность у воронежцев есть — мы согласовали ее с Минобороны», — отметили в региональном правительстве.
Требования и условия.
В листовке о наборе говорится, что рекомендуемый возраст добровольцев — до 65 лет. Боец должен быть способен выполнять задачи по предназначению и соответствовать требованиям профессиональной психологической пригодности и физической выносливости.
В облправительстве уточнили, что раз в квартал бойцы «БАРС-Воронеж» будут проходить сборы по подготовке к применению средств поражения БПЛА длительностью до шести дней, раз в полугодие — 15-дневные сборы. После подготовки они будут охранять предприятия критической инфраструктуры региона вахтовым методом по 45 суток. Особо подчеркивается, что добровольцам гарантируют выполнение боевых задач исключительно на территории региона.
На период действия контракта за добровольцами сохранятся рабочие места и прежняя заработная плата. Предполагается, что издержки предприятию компенсирует из бюджетных средств. Бойцы получат ежемесячное денежное содержание за пребывание в резерве от 2 580 до 6 792 рублей, а также вознаграждение за прохождение сборов от 21 496 до 56 599 ₽
Также будет заключен контракт с Минобороны РФ о нахождении в резерве, поэтому добровольцам и членам их семей будут положены те же меры социальной поддержки, что и контрактникам, участвующих в СВО.
«Разумеется, бойцы, вставшие на стражу нашего неба, будут обеспечены всем необходимым снаряжением», — отметили в воронежском правительстве.