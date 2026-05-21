Семейный Кубок КВН впервые разыграют в Хабаровске

Билеты на пилотное мероприятие можно получить бесплатно.

Источник: Хабаровский край сегодня

Семейный Кубок КВН впервые проведут в Хабаровском крае. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», новый формат предполагает выступление на сцене Молодёжного досугового центра детей и их родителей.

— Подобный формат мы решили провести в этом году впервые. Это пилотный проект, который призван показать, что КВН — это несложно и начать заниматься им можно в любом возрасте. И я благодарен тем энтузиастам, которые поддержали задумку и уже 29 мая выступят перед хабаровским зрителем, — говорит директор Центральной Тихоокеанской лиги КВН Андрей Дзюба.

В юмористическую атмосферу присутствующих в этот вечер погрузят четыре хабаровские команды, а также вероятно участие еще одной семейной группы из Биробиджана.

Собрать команду можно было как внутри своей семьи, так разрешалось и объединиться с другими семьями. Что примечательно, новичками в предстоящей игре будут родители, чего не скажешь о юных участниках команд, которые уже пробовали свои силы в Детском КВН.

— На следующей неделе мы проведем для команд мастер-класс, расскажем о том, как держаться на сцене, вести себя во время выступления. Также состоится редактура — подготовленные материалы отсмотрят, дадут рекомендации по их улучшению, в некоторых случаях кураторы помогут дописать, «добить» шутку, — подмечает Андрей Дзюба.

Представят свои «визитки» семьи 29 мая в 19 часов на сцене Молодёжного досугового центра (ул. Шевченко, 7а). Также их ждет комбинированная разминка, которая будет состоять из трех вопросов от членов жюри, импровизации с ними и фоторазминки. Ведущим вечера выступит директор детского КВН Руслан Линник.

Посетить первый Семейный Кубок КВН предлагается бесплатно, но количество мест ограничено (подробности о приобретении билетов можно уточнить на официальной странице Центральной Тихоокеанской лиги КВН).