Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Нижнем Новгороде ночью 21 мая

В ночь на 21 мая в Нижнем Новгороде объявили ограничения на прием и выпуск авиалайнеров. О введении мер безопасности Росавиация сообщила в 02:46.
Аэропорт имени Чкалова продолжает обслуживание и поддержку пассажиров. В воздушной гавани напомнили о наличии в здании комнаты матери и ребенка, кулеров с водой и круглосуточного медпункта. Чтобы оставаться на связи на территории авиаузла, граждане могут зарядить мобильные устройства на специальных стойках и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Тем, кто только собирается выезжать в аэропорт, рекомендовано заранее уточнять информацию о рейсе на сайте авиаузла или онлайн-площадках авиакомпаний.
Напомним, аналогичные ограничения в нижегородской воздушной гавани действовали и вчера.