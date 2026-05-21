На сцене Хабаровского театра драмы выступает драмтеатр из Рязани

Хабаровский краевой театр драмы принимает гостей: с 20 по 24 мая на его сцене выступает Рязанский государственный ордена «Знак Почёта» областной театр драмы.
В рамках межрегиональной программы «Большие гастроли» российские театры гастролируют во всех 89 субъектах Российской Федерации. На сцене Хабаровского театра драмы 20−24 мая рязанские коллеги представят постановки: «Женитьба» (12+), «Джек» (12+), «Знатоки женского сердца» (16+), «Плутни Скапена» (16+), «Час тишины» (18+), «Непридуманные герои» (12+), «День рождения кота Леопольда» (0+).
Накануне прошла пресс-конференция, на которой гости ответили на интересующие собравшуюся публику вопросы, а также рассказали о своём городе и регионе.
— Хабаровский край очень гостеприимный, он принимает театры со всей России. Сегодня в наших стенах — один из старейших театров страны. Желаю прекрасных впечатлений от нашего города и тёплой публики. Удачных вам гастролей и бурных аплодисментов, — сказала заместитель министра культуры Хабаровского края Ирина Купченко.
Гости не скрывали положительных эмоций и поделились первыми впечатлениями.
— Мы очень рады приехать к вам в Хабаровск. Очень много гастролируем, конечно, в основном по Центральной России. Мы впервые у вас: всё действительно поражает и удивляет. Сами бы никогда не решились на такие гастроли — привезли две фуры декораций. Я очень надеюсь, что приехали к вам не в последний раз, и нам есть что показать. С большим трепетом ожидаем спектаклей, — сказал директор Рязанского театра драмы, почётный работник культуры и искусства Рязанской области Семён Гречко.
Гастролёры отметили, что привезли программу спектаклей, которые у рязанской публики вызывают наибольший интерес.
— Когда люди видят гоголевскую «Женитьбу», то они сразу понимают, что их ждёт. Программа выстроена таким образом, чтобы появился зрительский интерес, — отметил главный режиссёр Рязанского театра Арсений Кудря.
Театр также не забывает о самых маленьких зрителях — в программе постановка «День рождения кота Леопольда». Артист Андрей Блажинин, исполняющий роль кота Леопольда, напомнил, что этот спектакль не выходит из репертуара уже 40 лет, и его посмотрело не одно поколение рязанских любителей театра. Артист выразил надежду, что юным зрителям Хабаровска представление тоже придётся по душе.
— Мне очень приятно познакомиться с хабаровским зрителем. Когда ты играешь для знакомой публики, то понимаешь, на что она смотрит, что ей интересно. И когда театру удаётся приехать на гастроли и показать спектакли другому зрителю, который привык к своим шуткам и своему видению, то, конечно, играя на сцене и получая обратную связь, испытываешь особые эмоции. Это всегда очень интересно. Мы поделимся нашим видением театра, — добавил Андрей Блажинин.
Открыла гастроли постановка «Женитьба». Корреспондент ИА AmurMedia отметил масштаб и качество декораций, а также детально продуманные костюмы. Спектакль получился очень динамичным, а комические сцены вызывали искренний смех публики. Особенно запомнился Подколесин — в его постоянных сомнениях было не только комическое, но и что-то очень узнаваемое и реалистичное. Актёр сумел показать героя одновременно смешным и трогательным.
Финал произвёл сильное впечатление. Несмотря на общий комедийный тон, после спектакля осталась лёгкая грусть, будто эта постановка не о героях XIX века, а о нас, о настоящих. Это именно тот случай, когда классика воспринимается современно и увлекает до самого финала спектакля.