«Полярному литию» потребуется господдержка из-за падения прогноза спроса

После переоценки прогнозов внутреннего спроса на литий до 2030 года проект «Полярный литий» — СП «Росатома» и «Норникеля») — для достижения рентабельности рассчитывает на меры господдержки и экспортный потенциал. Компания планирует выпускать 40−45 тыс. т продукции в год на фоне снижения прогноза Минпромторга по внутреннему спросу с 100 тыс. до 10 тыс. тонн лития. Об этом журналистам на полях Международного конгресса по редким металлам, материалам и технологиям «Редмет 2026» сообщил генеральный директор «Полярного лития» Игорь Демидов.
Как продвигается проект.
По словам Демидова, после получения лицензии в 2023 году «Полярный литий» за полтора года провел доразведку Колмозерского месторождения и фактически «переоткрыл» его — запасы были увеличены вдвое. Сейчас месторождение содержит около 1,5 млн тонн эквивалента оксида лития (152 млн тонн руды). Это выводит его в число пяти крупнейших месторождений лития в мире.
Компания завершает проектирование карьера и обогатительной фабрики. Проектная документация по карьеру будет готова в 2026 году, по фабрике — в 2027-м. Начало освоения месторождения запланировано на середину 2028 года, ввод в эксплуатацию — на февраль 2030 года.
Для переработки сырья используется российская технология, разработанная институтом ВИМС. При этом с учетом современных решений литиевой промышленности компания заказала ее модернизацию у одной из «ведущих китайских компаний», говорит Демидов. Завершение работ по улучшенному технологическому регламенту ожидается к сентябрю текущего года.
Почему России не нужно много лития.
Ключевая проблема проекта — резкое снижение прогнозов спроса на литий. Как писал РБК в феврале 2025 года, Минпромторг оценивал текущее потребление лития в России в 1 тыс. тонн. В министерстве тогда допустили возможную корректировку производственных планов флагманского проекта «Росатома» и «Норникеля» из-за снижения прогнозов выпуска электромобилей.
Изначально Минпромторг ожидал к 2030 году спрос на литиевую продукцию в объеме до 100 тыс. тонн в год. Позднее оценки были снижены сначала до 75 тыс., затем до 55 тыс., а в последних документах — до 10 тыс. тонн, сообщил Демидов. «Это ухудшение экономики проекта в 3−4 раза по сравнению с первоначальными расчетами», — признает он. Изначально «Полярный литий» ориентировался на выпуск 40−45 тыс. тонн высокомаржинальной продукции.
Сколько в России электромобилей.
Государственные планы развития электромобильности в России представляли собой двухэтапную концепцию до 2030 года, принятую в августе 2021 года. Документ предполагал, что на первом этапе (2021−2024 годы) в стране будет выпущено не менее 25 тыс. электромобилей, а также запущено 9,4 тыс. зарядных станций. Однако в 2024 году выпуск электромобилей составил лишь 4,3 тыс. штук. На фоне этого в марте 2025 года сообщалось, что концепцию планируется актуализировать.
В 2025 году в России было продано 12,5 тыс. новых электромобилей, что на 30% меньше, чем в рекордном 2024 году (17,8 тыс. шт.), сообщало агентство «Автостат».
На сегодняшний день в России электромобили производят «Моторинвест» (Липецкая область, бренд Evolute), завод «Москвич» (Москва) и калининградский «Автотор». В апреле стартовали открытые предпродажи нового российского электромобиля «Атом», разработанного на первой отечественной платформе. Стартап был основан совладельцем и генеральным директором КАМАЗа Сергеем Когогиным и бизнесменом Рубеном Варданяном. Последний вышел из проекта в октябре 2025-го.
Демидов отметил, что на фоне снижения прогнозов спроса встает и вопрос потенциальной конкуренции между проектами за внутренний рынок.
Колмозерское месторождение — крупнейшее в России, оно содержит около 24% балансовых запасов лития в стране. Осенью 2024 года компания оценивала капитальные инвестиции в проект в 91 млрд руб., дисконтированный срок окупаемости — 21,5 года. Кроме «Полярного лития», добычные проекты в разной стадии реализации ведут и другие компании — и в совокупности их мощности превышают прогнозируемый спрос на металл на внутреннем рынке.
«Арктический литий» осваивает Полмостундровское месторождение в Мурманской области. Подтвержденный объем оксида лития на данном месторождении составляет 350 тыс. тонн. Компания не раскрывает учредителей. Ее гендиректор Дмитрий Высоцкий ранее был совладельцем и руководителем строительных компаний в Москве и Ставропольском крае, следует из данных «Руспрофайл».
«Эльбрусметалл-Литий» (находится под управлением АО «Эльбрусметалл», которое входит в периметр «Ростеха») владеет лицензией на разработку Тастыгского месторождения в Туве. Объем инвестиций в проект оценивался в 22 млрд руб., планируемая мощность — до 100 тыс. тонн в год сподуменовых концентратов, из которых планируется производство 5,9 тыс. тонн в год моногидрата гидрооксида лития и 5,2 тыс. тонн карбоната лития.
Кроме того, «Газпром» и Иркутская нефтяная компания (ИНК) занимаются проработкой добычи лития из пластовых рассолов на Ковыктинском газоконденсатном месторождении.
Где еще «Росатом» добывает литий.
«Росатом» реализует и другой крупный литиевый проект — за рубежом. В сентябре 2024 года структура госкорпорации Uranium One Group и боливийская государственная компания YLB подписали контракт на строительство промышленного комплекса по производству карбоната лития на солончаке Уюни стоимостью $600 млн. Завод планировалось запустить во втором полугодии 2025 года с последующим поэтапным расширением мощностей до 14 тыс. тонн карбоната лития в год. В начале 2026 года, после смены политического руководства в стране, сообщалось, что новые власти Боливии не отказываются от сотрудничества с Россией в области добычи лития, но могут пересмотреть условия договора.
Какая поддержка нужна «Полярному литию».
Для сохранения рентабельности проект «Полярного лития» рассчитывает на дополнительную помощь государства. «Мы берем на себя обязательство активно проработать меры господдержки, в том числе по субсидированию строительства объектов инфраструктуры — 150 километров автодороги и 150 километров линий электропередачи — и поддержку в субсидировании процентной ставки при привлечении финансирования. Эти меры позволят вывести проект в плюс и активно его развивать», — заявил Демидов.
РБК направил запрос в Минпромторг и Минвостокразвития. В пресс-службе Минэкономразвития сообщили РБК, что в министерство не поступали инициативы и предложения по предоставлению дополнительных мер поддержки от «Полярного лития». При оценке целесообразности мер господдержки Минэкономразвития исходит из операционной эффективности предприятия и инвестиционного проекта и наличия гарантированного спроса на продукцию, добавили в ведомстве.
В апреле 2025-го РБК писал, что «Полярный литий» рассматривал механизм дальневосточной и арктической концессии для строительства автотрассы за 40 млрд руб. к Колмозерскому месторождению. По данным источников РБК, концессионером могла стать дорожно-строительная компания «Автобан». Схема предполагает, что концессионер берет кредит на строительство, а платежи по дальневосточной концессии, покрывающие тело кредита или его часть, выделяются после сдачи объекта в эксплуатацию. Проценты по кредиту концессионер обслуживает за счет платежей «Полярного лития» в течение 10−12 лет.
Одновременно «Полярный литий» сохраняет ставку на экспорт и долгосрочный рост мирового рынка. По оценкам компании, мировой спрос на литиевую продукцию в перспективе может достичь 3−3,5 млн тонн. На этом фоне объем производства проекта в 40−50 тыс. тонн компания считает рыночно востребованным.
«Когда мы начинали, планировалось мировое потребление литиевой продукции к 2025 году порядка 300 тыс. тонн, а по факту потребление превысило 1,5 млн тонн. И это говорит о том, что прогнозы ошиблись в лучшую сторону», — отметил Демидов.
Он добавил, что текущий диапазон цен на литий в $22−25 тыс. за тонну компания считает комфортным для рентабельной разработки месторождения.
Что говорят эксперты.
Партнер «АТК Консалтинг» Алексей Грошев считает оценку в 10 тыс. тонн к 2030 году более реалистичной, чем изначальные 100 тыс. тонн. Российский рынок электромобилей, накопителей энергии и аккумуляторного производства только формируется, поэтому быстрого выхода на большие объемы ожидать сложно. По его словам, главный вопрос заключается в том, какими темпами будут развиваться конечные потребители: батарейные заводы, производители электробусов, электромобилей, спецтехники и систем накопления энергии (СНЭ).
Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников также считает оценку в 10 тыс. тонн реалистичной при текущей траектории. Первоначальные ориентиры Минпромторга (60−100 тыс. тонн) были привязаны к амбициозным планам электрификации, которые не реализовались в заявленных масштабах. По его словам, ключевые потребители — «Рэнера» (структура «Росатома», владеет заводом по выпуску литийионных аккумуляторов в Калининградской области и строит производственные мощности в столичном регионе) и ряд проектов по СНЭ — суммарно формируют спрос на горизонте 2030 года именно в 10−15 тыс. тонн карбоната лития. Для выхода на 40−50 тыс. тонн нужен массовый российский электромобиль с конвейерными объемами выпуска в сотни тысяч единиц, что возможно не ранее 2033−2035 годов при благоприятном сценарии, считает Шапошников.
Грошев отмечает, что только за счет внутреннего рынка обеспечить загрузку крупного литиевого проекта вряд ли получится, поэтому такие проекты должны рассматриваться как потенциально экспортные. Для их экономики критичны мировые цены на литий, доступ к экспортным рынкам, стоимость инфраструктуры, финансирование и меры господдержки.
Шапошников добавляет, что «Полярный литий» с мощностью 40−45 тыс. тонн в год оказывается в ситуации, когда внутренний рынок может потребить менее четверти продукции на момент запуска. Ухудшение экономики в 3−4 раза логично, поскольку при проектировании закладывался спрос, который обеспечивал бы масштаб и снижение удельных затрат. При 10 тыс. тонн рынка ГОК может столкнуться с хронической недозагрузкой. При этом Китай, будучи главным направлением сбыта, сам наращивает производство лития, говорит эксперт.
Мировыми лидерами по добыче лития выступают Австралия, Чили и Китай, обеспечивающие около 88−90% рынка. Основные запасы сосредоточены в «литиевом треугольнике» (Чили, Аргентина, Боливия). В Китае сосредоточено около 13% добычи лития, причем страна доминирует в переработке сырья — на нее приходится 65% конечных соединений.
Шапошников также обращает внимание на волатильность цен. Мировые цены на карбонат лития после пика 2022 года, когда котировки доходили до $80 тыс. за тонну, обвалились до диапазона $8−12 тыс. за тонну к 2025-му и в настоящее время выросли к уровням $20−22 тыс., напомнил эксперт. Для российских проектов с арктической логистикой и капиталоемкой инфраструктурой порог рентабельности выше мирового. Без субсидирования инфраструктуры (дороги и ЛЭП) и субсидирования ставки проекты будут низкорентабельны.
Экспорт становится ключевым фактором выживания, но санкционные ограничения сужают рынки сбыта до Китая, Индии и Турции, где конкуренция с австралийскими, чилийскими и китайскими производителями крайне жесткая, убежден Шапошников. Единственным устойчивым драйвером, по его мнению, остается государственная программа электрификации транспорта и промышленных СНЭ.
Грошев подчеркивает, что при небольшом внутреннем рынке проекты будут конкурировать не только за покупателя, но и за экспортные каналы, инфраструктурную поддержку, льготное финансирование и место в государственной промышленной повестке. Шапошников добавляет, что «Арктический литий» — ближайший прямой конкурент, находится в том же регионе, разрабатывает тот же тип сырья (сподуменовые руды). При этом проект продвигается быстрее: первый товарный литий заявлен на 2026 год.
РБК направил запросы в «Полярный литий», «Арктический литий», «Ростех», «Росатом» и ИНК.
