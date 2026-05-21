«Полярному литию» потребуется господдержка из-за падения прогноза спроса

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников также считает оценку в 10 тыс. тонн реалистичной при текущей траектории. Первоначальные ориентиры Минпромторга (60−100 тыс. тонн) были привязаны к амбициозным планам электрификации, которые не реализовались в заявленных масштабах. По его словам, ключевые потребители — «Рэнера» (структура «Росатома», владеет заводом по выпуску литийионных аккумуляторов в Калининградской области и строит производственные мощности в столичном регионе) и ряд проектов по СНЭ — суммарно формируют спрос на горизонте 2030 года именно в 10−15 тыс. тонн карбоната лития. Для выхода на 40−50 тыс. тонн нужен массовый российский электромобиль с конвейерными объемами выпуска в сотни тысяч единиц, что возможно не ранее 2033−2035 годов при благоприятном сценарии, считает Шапошников.