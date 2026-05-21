Покоя лишишься! Что со времён Руси запрещено на Николу Летнего 22 мая 2026

22 мая — день, когда православные христиане вспоминают святого Николая Чудотворца. А в народной традиции праздник символизирует приход настоящего тепла, добрые встречи и надежду на благополучие. Подробнее о том, когда Никола Летний в 2026 году и что нельзя делать в этот день, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Какого числа Никола Летний в 2026 году?
Празднование в честь перенесения мощей святителя и чудотворца Николая отмечается 22 мая. В народном календаре день известен как Никола Вешний, Никола Летний, Никола Тёплый — это третий из трёх дней памяти святителя Николая в году.
Праздник был установлен в память о событиях 1087 года, когда мощи святого были перенесены из города Миры Ликийские (на территории современной Турции) в итальянский город Бари. Это событие сыграло ключевую роль в распространении почитания святителя Николая по всей Западной и Восточной Европе. Сегодня мощи частично хранятся в соборе святого Николая в Барии, частично в других храмах мира.
Суть праздника.
Святитель Николай прожил долгую и благодатную жизнь, творя чудеса и помогая нищим. Архиепископ города Мира в Ликии, он был любим всеми верующими. После смерти его похоронили в храме с честью, и верующие обнаружили, что из его мощей начало сочиться благоухающее святое миро — знак святости и чудотворства. Люди приходили поклониться мощам и получали исцеления от всех болезней.
Но в конце XI века положение в регионе стало критическим. Приближались враги, город Миры был разорён, святыня оказалась в опасности быть уничтоженной. Тогда моряки из итальянского города Бари, согласно преданию, получили откровение от самого святителя Николая, явившегося им во сне, с повелением перенести его мощи в безопасное место.
Барийские моряки отправились в опасную экспедицию, проникли в разорённый город, извлекли святые мощи из гробницы и перевезли их через Средиземное море в Бари. 9 мая 1087 года (22 мая по современному календарю) мощи были торжественно положены в собор святого Стефана в Барии, а затем — в величественную базилику, воздвигнутую специально для них. Святое миро из мощей начало воскапать с ещё большей силой. Люди со всей Европы стали приходить в Бари, чтобы поклониться святыне и получить исцеления.
Что нельзя делать на Николу Летнего 22 мая 2026 года?
— Нельзя отказывать странникам и нуждающимся в помощи. Святитель Николай — защитник путешественников и всех, кто оказался в беде. По народным поверьям, отказ в поддержке или милосердии в этот день может навлечь трудности в дороге, неудачи и жизненные испытания;
— Нельзя лениться. На Николу Летнего считалось важным провести день с пользой — помочь близким, заняться делами или сделать доброе дело. По народным поверьям, праздность и безделье 22 мая могли привести к неудачам, финансовым трудностям и затяжным проблемам в хозяйстве;
— Нельзя ссориться и сквернословить. День святого требует чистоты помыслов и речи. По народным поверьям, конфликты, грубые слова и обиды, сказанные 22 мая, могут надолго принести разлад и неприятности в дом;
— Нельзя заниматься рукоделием. На Николу Летнего старались отложить шитьё, вязание и другую мелкую домашнюю работу, посвящая день молитве, добрым делам и общению с близкими. По народным приметам, рукоделие 22 мая могло принести усталость, мелкие неприятности и беспокойство в доме.
Что можно делать на Николу Летнего 22 мая 2026 года?
— Посетить храм и помолиться. В этот день верующие обращаются к святителю Николаю с просьбами о защите, помощи в дороге, здоровье и благополучии семьи. Считается, что искренняя молитва святому особенно помогает обрести душевное спокойствие, укрепить веру и настроиться на добрые дела;
— Подать милостыню и помочь нуждающимся. Святитель Николай был образцом благотворительности, поэтому любая помощь в этот день воспринимается как особенно значимая. Даже небольшой добрый поступок — поддержка пожилого человека, помощь соседям или пожертвование — считается проявлением сострадания и заботы о ближних.
— Совершить путешествие или начать дорогу. Святителя Николая издавна почитают как покровителя странников, моряков и всех, кто находится в пути, поэтому перед поездкой многие просят у него защиты и благополучного возвращения. Считается, что дорога, начатая в этот день с добрыми мыслями и молитвой, пройдёт спокойнее и удачнее;
— Заняться уборкой. Чистота в этот день символизирует обновление, спокойствие и готовность впустить в жизнь добро и благополучие. Считается, что вместе с ненужными вещами и беспорядком человек избавляется от тревог и накопленного негатива.