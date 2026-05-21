Покоя лишишься! Что со времён Руси запрещено на Николу Летнего 22 мая 2026

Барийские моряки отправились в опасную экспедицию, проникли в разорённый город, извлекли святые мощи из гробницы и перевезли их через Средиземное море в Бари. 9 мая 1087 года (22 мая по современному календарю) мощи были торжественно положены в собор святого Стефана в Барии, а затем — в величественную базилику, воздвигнутую специально для них. Святое миро из мощей начало воскапать с ещё большей силой. Люди со всей Европы стали приходить в Бари, чтобы поклониться святыне и получить исцеления.