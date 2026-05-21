Главные новости к утру 21 мая 2026 года

Последние новости за сегодня — 21 мая 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 мая 2026.

Трамп сделал заявления о планах США по Ирану и Кубе

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы еще несколько дней ждать достижения договоренностей с Ираном, прежде чем возобновят удары по стране. Он добавил, что власти США намерены «довольно скоро» объявить о своих дальнейших планах относительно продолжения блокады Кубы.

У Трампа и Нетаньяху возникли разногласия по Ирану

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху крайне скептически относится к переговорам по Ирану и хочет возобновить боевые действия. По данным портала Axios, Дональд Трамп и Нетаньяху в ходе «трудного телефонного разговора» обсудили новые попытки достичь соглашения с Ираном. После разговора глава правительства Израиля был крайне обеспокоен.

Минюст США не исключил казни Рауля Кастро

Обвинения, предъявленные в США бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро по делу об уничтожении двух американских самолетов в 1996 году, предусматривают смертную казнь или пожизненное заключение. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минюста США. Ведомство опубликовало обновленное обвинительное заключение против Кастро.

В Белоруссию в ходе учений доставили ядерные боеприпасы

Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе учений ядерных сил, сообщили в Минобороны России. Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» со специальными боеприпасами.

В Сызрани из-за атаки БПЛА погибли два человека

В Сызрани в результате атаки украинских дронов в ночь на 21 мая погибли двое человек. Число пострадавших уточняется. В Белгородской области из-за удара беспилотников ВСУ пострадали трое мирных жителей. Всего российские средства ПВО сбили и нейтрализовали 121 БПЛА над девятью регионами и акваторией Каспийского моря.

