Главные новости к утру 21 мая 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 мая 2026.
Трамп сделал заявления о планах США по Ирану и Кубе
У Трампа и Нетаньяху возникли разногласия по Ирану
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху крайне скептически относится к переговорам по Ирану и хочет возобновить боевые действия. По данным портала Axios, Дональд Трамп и Нетаньяху в ходе «трудного телефонного разговора» обсудили новые попытки достичь соглашения с Ираном. После разговора глава правительства Израиля был крайне обеспокоен.
Минюст США не исключил казни Рауля Кастро
Обвинения, предъявленные в США бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро по делу об уничтожении двух американских самолетов в 1996 году, предусматривают смертную казнь или пожизненное заключение. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минюста США. Ведомство опубликовало обновленное обвинительное заключение против Кастро.
В Белоруссию в ходе учений доставили ядерные боеприпасы
Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты позиционного района в Белоруссии в ходе учений ядерных сил, сообщили в Минобороны России. Белорусское ракетное соединение отрабатывает подготовку к пускам оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» со специальными боеприпасами.
В Сызрани из-за атаки БПЛА погибли два человека
В Сызрани в результате атаки украинских дронов в ночь на 21 мая погибли двое человек. Число пострадавших уточняется. В Белгородской области из-за удара беспилотников ВСУ пострадали трое мирных жителей. Всего российские средства ПВО сбили и нейтрализовали 121 БПЛА над девятью регионами и акваторией Каспийского моря.