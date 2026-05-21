При пожаре в Лобне погибли мужчина и женщина

В подмосковной Лобне произошел пожар, в результате которого погибли мужчина и женщина, а дети отравились продуктами горения и доставлены в больницу, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«К сожалению, два человека погибли — 32-летняя женщина и 35-летний мужчина. Мои искренние соболезнования родным и близким. Две девочки — 11 лет и 3 года — доставлены в Лобненскую больницу», — написал глава региона.
Материал дополняется.
Узнать больше по теме
Андрей Воробьев: биография рыбного бизнесмена, ставшего губернатором Московской области
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.Читать дальше