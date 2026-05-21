Россиян предупредили о новой схеме мошенников с видео от «чиновников»

По словам Богдановой, схема мошенничества включает рассылку сообщений о «специальных выплатах» семьям с детьми. Для доступа к этим средствам, жертв направляют в мессенджер или на фишинговый сайт, который внешне неотличим от портала «Госуслуги».Там человек лишается всех средств при вводе персональных данных и банковских реквизитов.