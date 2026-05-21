Россиян предупредили о новой схеме мошенников с видео от «чиновников»

Мошенники при помощи искусственного интеллекта (ИИ) создают фальшивые видео с известными людьми и официальными лицами. Об этом РИА Новости рассказала юрист Елена Богданова.
Она рассказала, что генеративный ИИ позволяет аферистам создавать дипфейки — аудио и видео, неотличимые от реальных записей с участием чиновников или знаменитостей. Такие записи позволяют им рассказывать гражданам о несуществующих государственных выплатах, лотереях и акциях.
По словам Богдановой, схема мошенничества включает рассылку сообщений о «специальных выплатах» семьям с детьми. Для доступа к этим средствам, жертв направляют в мессенджер или на фишинговый сайт, который внешне неотличим от портала «Госуслуги».Там человек лишается всех средств при вводе персональных данных и банковских реквизитов.
