В Уфе, Стерлитамаке и Салавате до вечера действует режим «черного неба»

Вредные выбросы от заводов и машин скапливаются у земли.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии объявили режим «черного неба». Сегодня, 21 мая, неблагоприятные метеорологические условия действуют в Уфе, Стерлитамаке и Салавате. Причиной стали безветренная погода и высокое атмосферное давление. Из-за этого вредные выбросы от заводов и выхлопные газы машин не рассеиваются, а копятся у самой земли.

По данным минэкологии республики, режим продлится до 20 часов. Промышленным предприятиям в этот период предписали снизить объемы выбросов, а жителям рекомендуют меньше времени проводить на улице и держать окна закрытыми.