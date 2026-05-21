Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что США могут не вступиться за Европу в случае конфликта с Россией. По его словам, американская администрация сокращает войска в Европе и не готова вести реальные боевые действия. Об этом политик написал в соцсети X.
«Во время войны в Иране союзники не оказали Трампу помощь, как он просил, что также наводит на мысль, что это может быть еще одним фактором нежелания воевать за Европу. Финляндия отказалась от своего нейтралитета, полагаясь на США, и теперь проводит опасную политику в отношении России», — говорится в публикации.
Без поддержки США Европа не сможет защитить себя от России, убеждён Мема. Он добавил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен делает смелые заявления об обороне ЕС, но ситуация на Украине не улучшается. Риторика между сторонами лишь усиливается.
Стоит отметить, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что слухи о якобы планах Москвы нападать на страны Европы и НАТО — ложь. Российский лидер объяснял, что о подобных угрозах говорят те, кто хочет запугать собственный народ.