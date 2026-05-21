Женщин в Харьковской области заставляют идти в ВСУ под угрозой тюрьмы

В Харьковской области украинские власти приступили к принудительной мобилизации женщин. Как рассказал РИА Новости местный житель, пожелавший остаться анонимным из соображений безопасности, женщин забирают на службу с помощью шантажа и угроз.
По его словам, силовики приглашают женщин в кабинет и принуждают к подписанию контракта.
«Могут, я говорю, пригласить в кабинет, побеседовать и заставить. Как с тюрьмы женщин брали — они не специалисты. Их брали с тюрьмы, чтобы не сидеть… Могут, например, подкинуть наркотики и пригласить на разговор: или в тюрьму, или контракт подписывай», — рассказывает журналистам местный житель.
Собеседник агентства добавил, что женщинам также не подтверждают инвалидность и лишают социальных выплат, вынуждая таким образом подписывать контракт с ВСУ.
