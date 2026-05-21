Сын медиамагната Мердока купит около половины Vox Media

Джеймс Мердок, младший сын медиамагната Руперта Мердока, приобретет около половины американской медиакомпании Vox Media через свою компанию Lupa Systems, сообщают The Washington Post со ссылкой на электронное письмо гендиректора компании сотрудникам и The New York Times.
Сумма сделки не раскрывается, однако источники NYT оценивают ее более чем в $300 млн. Закрытие сделки ожидается в ближайшие недели.
В сделку войдут подкаст-сеть Vox Media, журнал New York и новостной аналитический сайт Vox.com. Другие активы компании, включая сайт The Verge, освещающий новости в областей технологий, а также сайт о ресторанах и кухне Eater, останутся в отдельной независимой структуре, которой будет руководить президент Vox Media Райан Поли.
Джеймс Мердок заявил NYT, что не стремится приобрести «бизнес ежедневных новостей», а заинтересован в «длинной, вдумчивой журналистике, которая может говорить с культурой». «Мы хотим создавать платформы, где действительно потрясающие, талантливые люди смогут приходить и делать лучшую работу в своей жизни», — сказал он.
Новая Vox Media будет работать как дочерняя структура Lupa Systems. По словам Мердока, она также может сотрудничать с другими активами, связанными с Lupa Systems.
Гендиректор Vox Media Джим Бэнкофф останется в части бизнеса, переходящей под контроль Lupa Systems. Он заявил NYT, что искал для компании «долгосрочного хранителя», ориентированного на инновации, качество и журналистскую этику.
Vox Media была основана в 2011 году и в середине 2010-х оценивалась примерно в $1 млрд. По данным NYT, за последние годы цифровые медиа столкнулись с падением рекламных доходов и поискового трафика, в том числе из-за распространения ИИ-сервисов. При этом подкасты Vox Media в 2025 году принесли компании более $80 млн выручки.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».