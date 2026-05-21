Более 550 тысяч цветов украсят Красноярск этим летом

В новом сезоне на улицах, в парках и скверах Красноярска высадят более 550 тысяч цветов и декоративных растений. Подготовку к озеленению обсудили во время выездного совещания главы города Сергея Верещагина. Сезон озеленения стартует в ближайшие две недели. В этом году основной акцент сделают на петунии и бархатцы, которые отличаются ярким цветением и сохраняют декоративный вид до конца сентября. Кроме того, для городских клумб подготовили 19 новых видов цветов. Также специалисты вырастили около 200 тысяч саженцев седума, который используют для оформления 28 вертикальных фигур озеленения. По традиции на улицах города разместят около 200 кашпо, в том числе с пальмами и туями. В ходе совещания главе города представили парк техники предприятия. Сейчас в распоряжении управления зеленого строительства находится 77 единиц специализированной техники для ухода за общественными пространствами. В этом году парк планируют пополнить еще восемью машинами. Отдельное внимание уделят озеленению улиц деревьями и кустарниками. Так, на эти цели в городском бюджете предусмотрено 15 миллионов рублей. Дополнительно в историческом центре Красноярска высадят 270 деревьев и более 1 600 кустарников. Глава города Сергей Верещагин отметил, что одной из ключевых задач остается увеличение количества зеленых насаждений и бережное отношение к уже существующим деревьям. Дефицит зеленых насаждений в городе — то, над чем нужно серьезно работать. Но помимо создания нового, необходимо очень внимательно относиться к тому, что уже есть. Недопустимы ситуации, когда при проведении работ страдают здоровые деревья, — подчеркнул мэр Красноярска.