Пятеро детей заболели в лагере «Уральские зори» под Магнитогорском

У двоих — кишечная инфекция, у троих — ОРВИ.

Источник: 1obl.ru

В детском лагере «Уральские зори» на озере Банном под Магнитогорском заболели пятеро детей. У них поднялась температура, начались головная боль, тошнота, рвота и диарея. Об этом сообщили в областном Минсоце.

В лагере сейчас 150 школьников от 11 до 15 лет — сироты, дети из малоимущих и замещающих семей. Перед заездом все прошли медосмотр и сдали справки, что здоровы.

Больных осмотрели врачи из магнитогорского Центра охраны материнства и детства. У двоих нашли кишечную инфекцию, у троих — ОРВИ. Детей изолировали, они под присмотром врачей и обеспечены лекарствами.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы для проведения экспертизы, в том числе анализы у сотрудников пищеблока. В лагере также работают представители администрации Магнитогорска.

В «Уральских зорях» проходит форум «Профиль будущего». Мероприятие организовано Минсоцем и включено в госпрограмму «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области».