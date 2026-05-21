Воронеж возглавил топ городов по числу животных, путешествующих в поездах без хозяев

С начала 2026 года вокзал Воронеж-1 занял первое место на Юго-Восточной железной дороге по отправке домашних питомцев без сопровождения владельцев. За первые четыре месяца года из столицы Черноземья в самостоятельное путешествие отправились 312 животных. Всего же с вокзалов магистрали за этот период уехал 861 пушистый и пернатый пассажир: следом за Воронежем идут Липецк (189 питомцев), Белгород (127) и Тамбов (68). Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги 19 мая.