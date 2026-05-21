Накопительные пенсии увеличат нижегородцам с 1 августа

С 1 августа 2026 года жители Нижегородской области, получающие накопительную пенсию, смогут рассчитывать на повышение выплат — сумма увеличится на 17,3%. Как уточнили в Социальном фонде России, перерасчёт выполнят в автоматическом режиме: подавать какие‑либо заявления не потребуется.
Причина повышения — успешные результаты инвестирования пенсионных накоплений: за прошлый год доходность существенно обогнала инфляцию, превысив её более чем втрое. По информации Соцфонда, грядущая индексация затронет примерно 136 тысяч россиян.
Отдельное повышение ожидает ещё одну категорию граждан: на 19,3% вырастут выплаты для:
участников программы софинансирования пенсионных накоплений;
россиян, направивших материнский капитал на формирование будущей пенсии;
тех, кто самостоятельно формировал пенсионные накопления.
Предварительные расчёты показывают, что эта мера коснётся порядка 37,3 тысячи человек по всей стране.
В Социальном фонде подчеркнули: ежегодная индексация накопительных пенсий традиционно проводится 1 августа — при условии, что инвестиционный доход оказался положительным. В 2026 году на реализацию перерасчёта выделят 8,5 млрд рублей.
На текущий момент накопительная пенсия, как правило, выплачивается совместно со страховой пенсией по возрасту. Статистические данные демонстрируют следующие средние показатели:
размер накопительной пенсии — около 1,6 тысячи рублей ежемесячно;
средняя величина срочной пенсионной выплаты — 3 тысячи рублей.
Ранее самозанятым нижегородцам предложили самим оформить будущую пенсию. Максимально допустимый размер взноса составляет 572 204,16 рубля в год, что равняется 8,72 ИПК.