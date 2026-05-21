Накопительные пенсии увеличат нижегородцам с 1 августа

С 1 августа 2026 года жители Нижегородской области, получающие накопительную пенсию, смогут рассчитывать на повышение выплат — сумма увеличится на 17,3%. Как уточнили в Социальном фонде России, перерасчёт выполнят в автоматическом режиме: подавать какие‑либо заявления не потребуется.