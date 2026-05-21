МО Британии сообщило об опасном приближении истребителей РФ к самолету-разведчику

Российские истребители в апреле дважды перехватывали разведывательный самолет Минобороны Великобритании над Черным морем. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Один российский Су-35 подлетел достаточно близко, чтобы активировать аварийные системы Rivet Joint, в том числе отключение автопилота. В другом опасном случае перехвата Су-27 совершил шесть пролетов перед британским самолетом, пролетев всего в шести метрах от носа Rivet Joint, — цитирует сообщение ТАСС.

Там добавили, что самолет-разведчик совершал плановый полет в международном воздушном пространстве и не был вооружен. В связи с этим Минобороны и МИД Великобритании направили демарш российскому посольству в Лондоне с целью осудить опасное и неприемлемое поведение пилотов.

11 мая российский истребитель Су-57 также сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Украине. При этом официального подтверждения потери пока не поступало.

Кроме того, 8 мая глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что страна намерена передать Украине все оставшиеся 53 истребителя F-16. По его словам, поставки истребителей растянутся до 2029 года.