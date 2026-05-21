Красноярские депутаты провели выездное совещание в спорткомплексе «Красный Яр»

Депутаты красноярского Горсовета провели выездное совещание в спорткомплексе «Красный Яр».
Спортивный комплекс «Красный Яр» почти 20 лет является одним из главных центров спортивной жизни города. Здесь тренируются профессиональный регбийный клуб «Красный Яр», молодёжь из одноимённой муниципальной спортивной школы олимпийского резерва, женская и сборные регбийные команды. Стадион принимает ключевые регбийные игры: на нём проводятся встречи сильнейшие клубы России.
Регбийные матчи всегда собирают большое количество зрителей. Недавно у спорткомплекса появилась возможность увеличить количество болельщиков — в прошлом году на стадионе разместили мачты освещения. Они позволили увеличить время тренировок, а также транслировать соревнования на федеральном спортивном канале.
В выездном совещании 19 мая приняли участие члены постоянной комиссии горсовета по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни, которые курируют развитие спорта в Красноярске. Как пояснил председатель комиссии Артём Речицкий, мероприятие организовано не только, чтобы оценить возможности, открывшиеся перед учреждением после установки мачт освещения, но и для того, чтобы проверить, как работает многофункциональный центр, построенный на территории «Красного Яра» пять лет назад. В здании, возведённом на спонсорские средства, регбисты и представители других видов спорта тренируются, восстанавливаются после занятий и матчей, проходят медицинскую реабилитацию, а также анализируют и обсуждают результаты игр. Некоторыми услугами центра пользуются и жители Железнодорожного района, в котором расположен спорткомплекс.
На четырёх этажах нового здания размещены тренажёрный зал, раздевалки с душевыми, кабинеты врачей, массажная, конференц-зал, комнаты отдыха, реабилитационный центр и небольшая гостиница, куда заселяются юные и профессиональные регбисты из других городов.
Часть площадей занимает буфет, работу которого депутатская комиссия обсудила отдельно.
«Буфет находится на четвёртом этаже. В этих помещениях нельзя готовить еду, поэтому блюда привозятся в буфет по заказу постояльцев гостиницы. К сожалению, не всем иногородним спортсменам подходит такой вариант питания», — рассказал президент АНО «Спортивный регбийный клуб “Красный Яр” Сергей Чупров, который и проводил для народных избранников экскурсию по многофункциональному комплексу.
Руководитель Красспорта Александр Каминский пояснил, что возможность размещения кухни в многофункциональном комплексе рассматривается на уровне города, решить эту задачу будет крайне сложно, но учредитель постарается приложить к этому максимум усилий. При этом у Красспорта есть план масштабного обновления всего спортивного комплекса к 400-летию Красноярска.
«В настоящее время разработана концепция развития “Красного Яра”, на данный момент она обсуждается с руководителями города и края. Так, предполагается, что на стадионе появится дополнительная трибуна с реабилитационным центром не только для спортсменов, но участников специальной военной операции. Получит ли эта концепция финансирование, станет понятно в ближайшее время. Об этом мы обязательно расскажем общественности», — пояснил Александр Каминский.
По словам Артёма Речицкого, горсовет активно способствовал тому, чтобы на территории «Красного Яра» появились мачты освещения, согласовывал в муниципальном бюджете финансирование на их приобретение и установку.
«Основная цель нашего сегодняшнего визита — проверить это новое оборудование. Но мы также осмотрели имущество, используемое спортивной школой и регбийным клубом “Красный Яр”, которым мы все очень гордимся. В многофункциональном центре можно увидеть основные вехи развития клуба и спортшколы. Однако, на наш взгляд, в работе спорткомплекса есть моменты, которые можно улучшить. Обязательно составим перечень рекомендаций для Красспорта и администрации в целом. Но прежде, учитывая важность спорткомплекса для Красноярска, ещё раз обсудим перспективы развития учреждения на очередном заседании комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни, которое состоится в ближайшее время в горсовете. Одна из тем, о которой поговорим, — создание комфортных условий для болельщиков. Сейчас здесь есть проблемы с парковочными местами, будем рекомендовать увеличить их число. Кроме того, рассмотрим предложение Красспорта брендировать остановки общественного транспорта на улице Калинина, чтобы красноярцам и гостям города было проще ориентироваться на местности», — поделился Артём Речицкий.