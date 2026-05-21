Красноярские депутаты провели выездное совещание в спорткомплексе «Красный Яр»

«Основная цель нашего сегодняшнего визита — проверить это новое оборудование. Но мы также осмотрели имущество, используемое спортивной школой и регбийным клубом “Красный Яр”, которым мы все очень гордимся. В многофункциональном центре можно увидеть основные вехи развития клуба и спортшколы. Однако, на наш взгляд, в работе спорткомплекса есть моменты, которые можно улучшить. Обязательно составим перечень рекомендаций для Красспорта и администрации в целом. Но прежде, учитывая важность спорткомплекса для Красноярска, ещё раз обсудим перспективы развития учреждения на очередном заседании комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни, которое состоится в ближайшее время в горсовете. Одна из тем, о которой поговорим, — создание комфортных условий для болельщиков. Сейчас здесь есть проблемы с парковочными местами, будем рекомендовать увеличить их число. Кроме того, рассмотрим предложение Красспорта брендировать остановки общественного транспорта на улице Калинина, чтобы красноярцам и гостям города было проще ориентироваться на местности», — поделился Артём Речицкий.