Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рост инцидентов с беспилотниками в Прибалтике делает угрозу войны в Европе «действительно реальной». Соответствующее заявление, как сообщает телеканал Polsat News, он сделал в контексте участившихся случаев пролета дронов над территорией Латвии, Литвы и Эстонии.
По словам Туска, уже несколько дней появляются свидетельства того, что страны Прибалтики могут не по своей вине погрузиться в хаос. Польский премьер подчеркнул, что он «не из тех, кто закрывает глаза на реальность и делает вид, будто ничего не происходит».
19 мая Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что украинское командование готовит серию новых террористических ударов по тыловым регионам РФ с территории прибалтийских государств.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские военные внимательно следят за ситуацией с пролетом беспилотников через воздушное пространство стран Прибалтики.
Стоит отметить, что Россия неоднократно заявляла об отсутствии заинтересованности в глобальном конфликте. Как писал KP.RU, ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что власти западных стран «прекрасно понимают, что Россия не хочет завоевывать Запад». По его мнению, европейские политики боятся, что за альтернативной модели мироустройства, которую может предложить Москва, пойдут другие страны.
Напомним, президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» 19 декабря подчеркнул, что Москва не намерена нападать на Европу и никогда таких планов не имела. Глава государства назвал подобные утверждения чушью.