Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФНС при взыскании с компаний стала чаще замораживать имущество, пишут СМИ

"Известия": ФНС при взыскании с компаний стала чаще замораживать имущество.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) при взыскании долгов с компаний все чаще стала не только блокировать счета, но и фактически замораживать имущество, пишет газета «Известия».

«ФНС начала жестче взыскивать долги с бизнеса: компаниям все чаще не только блокируют счета, но и фактически замораживают имущество — запрещают продавать, закладывать или переоформлять активы без согласия инспекции», — говорится в материале.

В письме ФНС, которое есть в распоряжении газеты, говорится, что под ограничения могут попасть не только недвижимость, машины или финансы, но и нематериальные активы — товарные знаки, программы, патенты, базы данных и даже права требования к контрагентам.

«В пресс-службе ФНС “Известиям” сообщили, что обеспечительные меры и требования к третьим лицам принимаются на основе данных системы комплексного управления и администрирования долгом (СКУАД). Она анализирует риск-профиль налогоплательщика и выявляет признаки возможных нарушений, после чего инспектор подтверждает их в ходе проверки», — добавляется в материале.

В свою очередь, в ФНС отметили, что служба рассчитывает на взыскание долгов еще до банкротства компаний, а благодаря установления единого налогового счета и автоматизации процедур количество должников сократилось вдвое, пишет издание.