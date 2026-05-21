Подвиги пятерых погибших жителей Волгоградской области отметили наградами

Накануне, 20 мая, в Калаче-на-Дону состоялась церемония передачи наград родственникам погибших на СВО местных жителей. Как сообщили в администрации Калачевского района Волгоградской области, Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность медалью «За храбрость» II степени и орденом Мужества удостоен сержант Роман Коротков.