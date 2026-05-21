Дебошира на борту рейса Москва — Красноярск задержали в аэропорту

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В аэропорту Красноярска транспортные полицейские задержали 44-летнего пассажира, который нарушал общественный порядок на борту самолета, прибывшего из Москвы.

Источник: НИА Красноярск

Мужчина во время полета был пьян, выражался нецензурной бранью, мешал пассажирам и игнорировал замечания экипажа. В итоге бортпроводники при поддержке других пассажиров ограничили его передвижение с помощью стяжек до посадки самолета.

После прибытия в Красноярск нарушителя передали сотрудникам транспортной полиции. Медицинское освидетельствование подтвердило легкую степень опьянения.

В отношении пассажира составлены административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и появлении в общественных местах в состоянии опьянения, сообщила транспортная полиция.

16+