В Краснодарском крае действуют три экстренных предупреждения. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
В юго-западных районах края 21 мая ожидается высокая пожароопасность 4 класса. В то же время местами в регионе пройдут сильные дожди с грозой, градом и ветром до 20−25 м/с.
На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края возможны подъемы уровней воды. Повышение продолжится и на реках бассейна реки Лаба в Мостовском, Лабинском районах, а также в среднем течение реки Кубань в Успенском, Новокубанском и Гулькевичском районах.
В Краснодарском крае за сутки потушили 15 пожаров. Спасатели ликвидировали 10 последствий ДТП, в результате спасен один человек.
«За сутки лесных пожаров и происшествий на водных объектах не зарегистрировано. Составлено 39 административных протоколов по факту ландшафтных пожаров и нарушению порядка использования открытого огня», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.