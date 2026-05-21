Отмахиваются, как от мух. Что угрожает пчеловодству Волгоградской области

«Постоянно сталкиваемся с этой бедой, — говорит пчеловод из Урюпинского района Абуталыб Мирабталыбов. — Пчёлы гибнут от химобработок. Доставляет проблемы и узбекская пчела. Но волгоградские пчеловоды в противовес этому стали самостоятельно разводить пчёл. В Урюпинском районе немало энтузиастов, владельцев пасек, которые активно продвигают отечественные породы — ту же карпатку, среднерусскую, карнику. Сейчас пчеловодство может обрести второе дыхание — разведение пчёл, продажа пчелосемей может служить не только бизнесом, но и социально значимым делом: мы не даём безвозвратно угаснуть традиционным породам пчёл. А взаимодействие пчеловодов страны, несмотря на всю разницу в особенностях регионов, помогает нам выступать единым фронтом в защиту маленького насекомого, выполняющего огромную и важную работу».