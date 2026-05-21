Отмахиваются, как от мух. Что угрожает пчеловодству Волгоградской области

20 мая отмечается Всемирный день пчелы. Казалось бы, мирный и добрый праздник, но на самом деле пчеловодам сейчас не до веселья: в Волгоградской области, как и по всей России, стремительно сокращается число крылатых тружениц.
Почему это происходит и что нас ждёт в плане будущих урожаев, «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" выяснили у экспертов.
Эх, пчёлочка златая…
Число медоносных пчёл сокращается стремительными темпами. Они гибнут в основном из-за чрезмерного применения пестицидов и других ядохимикатов на полях основных медоносных культур — рапса и подсолнечника.
«Эту беду сразу не распознать, — с горечью говорит бывший президент Союза пчеловодов России Валерий Павлович Капунин. — Яд в организме насекомого накапливается постепенно, но когда точка невозврата пройдена, может погибнуть одномоментно вся пасека. Мы бьём тревогу который год подряд, пытаясь достучаться до Минсельхоза, но от пчеловодов отмахиваются, как от назойливых мух. Чиновники слышат только сельхозпроизводителей, а пчеловоды им не интересны, хотя никто не отрицает: пропадёт пчела — наступит конец урожаям».
Химобработки полей — вот корень всех бед, хотя при хозяйском подходе и сотрудничестве могли бы трудиться и аграрий, и пчеловод, принося пользу друг другу. При наличии кочевой пасеки на краю поля опыление происходит в разы эффективнее. Пока же такие пасеки ежедневно рискуют оказаться в эпицентре ядовитого облака только потому, что хозяйству потребовалась срочная обработка.
Вторая беда — почти не осталось лугов и лесов, где пчела могла бы собрать качественный корм. Практически все неудобья распаханы, битва идёт за каждый свободный клочок земли.
Особенно остро стоит проблема на юге России, включая Волгоградскую область, где сосредоточены поля подсолнечника и рапса.
Волнует волгоградских пчеловодов и нашествие иноплеменных пчёл, когда надёжные отечественные породы смешиваются с привозной узбекской пчелой с низкими характеристиками.
Бесконтрольный многолетний ввоз на территорию России такой дешёвой пчелы из Азии привёл к тому, что пчёлы стали слабеть, терять свои природные качества, чаще болеть.
Столкнувшись с этим, пчеловоды, включая волгоградских, встали на защиту отечественной пчелы, которая по праву считается достоянием России. И некоторые результаты уже есть.
"Мы практически добились запрета бесконтрольного ввоза пчелы из Средней Азии, — говорит руководитель Ассоциации естественного пчеловодства России Иван Пигарев. — Официально запрета на ввоз пчелопакетов нет, но есть закон, обязывающий пройти карантин. В идеале на специальной карантинной площадке близ границы в специальных ульях пчёлы должны провести месяц, в течение которого специалисты отбирают пробы и делают анализы. Мы добились проведения проверки карантинной площадки, и Россельхознадзор нас поддержал. Выяснилось, что толком площадка не работает, зато, узнав про проверки, недобросовестные продавцы перестали ввозить пчёл на территорию России. Победа промежуточная, но мы на этом не остановимся.
Второй серьезный шаг — это требование проведения аудита пчеловодческих репродукторов, которые в большей степени числятся только на бумаге, но дотации получают исправно.
Карпатка, среднерусская и карника.
Активно борются за благополучие пчёл и энтузиасты в Волгоградской области. Поля цветущего подсолнечника и рапса таят в себе и сладкий нектар, и угрозу отравления пчёл.
«Постоянно сталкиваемся с этой бедой, — говорит пчеловод из Урюпинского района Абуталыб Мирабталыбов. — Пчёлы гибнут от химобработок. Доставляет проблемы и узбекская пчела. Но волгоградские пчеловоды в противовес этому стали самостоятельно разводить пчёл. В Урюпинском районе немало энтузиастов, владельцев пасек, которые активно продвигают отечественные породы — ту же карпатку, среднерусскую, карнику. Сейчас пчеловодство может обрести второе дыхание — разведение пчёл, продажа пчелосемей может служить не только бизнесом, но и социально значимым делом: мы не даём безвозвратно угаснуть традиционным породам пчёл. А взаимодействие пчеловодов страны, несмотря на всю разницу в особенностях регионов, помогает нам выступать единым фронтом в защиту маленького насекомого, выполняющего огромную и важную работу».