В школе российского региона ученикам запретили одежду с иностранными надписями

В школе города Кедровый Томской области ввели запрет на одежду с надписями на иностранных языках. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности директора учебного заведения.
Документ ссылается на распоряжение областного департамента образования от 12 мая 2026 года «Об усилении мер по профилактике распространения рисков радикализации среди детей и молодежи». Запрет введён «в целях противодействия пропаганде противоправного поведения, радикализации, асоциальных идей». Исключение составляют надписи, которые являются частью зарегистрированного товарного знака.
Руководству школы поручено ознакомить с новыми правилами родителей, учеников и педагогов.