Беларусь увеличила количество документов для въезда в пограничную зону. Подробности БелТА рассказал заместитель начальника главного управления — начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Государственного пограничного комитета Николай Борейко.
Так, 5 февраля 2026 года официально опубликован Закон № 130-З «Об изменении законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации». Среди прочего документом было упрощено посещение пограничной зоны.
Николай Борейко уточнил, что для законного въезда, пребывания, передвижения в пределах погранзоны белорусам нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское или служебное удостоверение, военный билет).
— С 6 августа дополнительно включены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося, — обратил внимание представитель Госпогранкомитета.
Кроме того, напоминает Борейко, у иностранцев также есть возможность получить пропуск в пограничную зону с помощью электронной подачи заявлений. Это значит, что при покупке билетов в пограничную зону/полосу в кассах предъявлять пропуска не нужно.
Также из закона о государственной границе была исключена необходимость, связанная с получением юрлицами, ИП, субъектами хозяйствования (работают в пограничной зоне), разрешения органов пограничной службы на осуществление деятельности.
