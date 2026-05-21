Беларусь увеличила количество документов для въезда в пограничную зону

ГПК сказал, какие документы будут нужны белорусам для въезда в погранзону с 6 августа.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь увеличила количество документов для въезда в пограничную зону. Подробности БелТА рассказал заместитель начальника главного управления — начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Государственного пограничного комитета Николай Борейко.

Так, 5 февраля 2026 года официально опубликован Закон № 130-З «Об изменении законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации». Среди прочего документом было упрощено посещение пограничной зоны.

Николай Борейко уточнил, что для законного въезда, пребывания, передвижения в пределах погранзоны белорусам нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское или служебное удостоверение, военный билет).

— С 6 августа дополнительно включены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося, — обратил внимание представитель Госпогранкомитета.

Кроме того, напоминает Борейко, у иностранцев также есть возможность получить пропуск в пограничную зону с помощью электронной подачи заявлений. Это значит, что при покупке билетов в пограничную зону/полосу в кассах предъявлять пропуска не нужно.

Также из закона о государственной границе была исключена необходимость, связанная с получением юрлицами, ИП, субъектами хозяйствования (работают в пограничной зоне), разрешения органов пограничной службы на осуществление деятельности.

Кстати, МВД сказало, что белорусы должны проверить в паспорте перед выездом за границу.

Тем временем мы узнали афишу «Славянского базара в Витебске» 2026: полная программа и расписание, кто приедет на 35-й юбилейный фестиваль, цена билетов.

А еще большие выходные будут у белорусов летом 2026 года.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
